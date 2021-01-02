Пропавшие в Ярославле мужчина и его 6-летняя дочь нашлись живыми

В Ярославле найдены живыми пропавшие накануне отец и дочь, сообщили в ярославской поисковой организации ЯРОО «Ярспас». Ранее сообщалось, что в Ярославле организованы поиски ушедших 1 января из дома в Красноперекопском районе 34-летнего мужчины, с которым была его 6-летняя дочь. Вместе с потерявшимися мужчиной и девочкой была их собака породы шпиц.

Сегодня днем поисковики сообщили, что отец и дочь найдены живыми. С ними все в порядке. Сообщается, что родственники обратились к поисковикам после того, как мужчина перестал отвечать на телефонные звонки.

Антон Антонов