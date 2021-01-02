04 января, понедельник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

В Новороссийске умер заслуженный строитель Кубани Юрий Бекрин

В Новороссийске в возрасте 70 лет скончался экс-депутат городской думы, заслуженный строитель России и Кубани Юрий Бекрин, сообщает пресс-служба администрации города. О причинах смерти не сообщается. 

Юрий Бекрин работал начальником СМУ-401 УССТ-4, директором ООО «Профистрой», заместителем генерального директора Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Кубани», возглавляя филиал организации в Новороссийске. Он активно участвовал в строительстве нефтебазы «Грушовая» и «Шесхарис» (АО «Черномортранснефть»), реконструировал объекты комбината «Новоросцемент» и комбината «Импортпищепром» и пр.

Как ранее писал "Ъ-Кубань", в Новороссийске скоропостижно скончалась заместитель руководителя инфекционной больницы №3 Ирина Вильчинская.

Наталья Решетняк


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя