В Ярославле пропал мужчина с 6-летней дочкой

В Ярославле ведутся поиски пропавшего 34-летнего мужчины и его 6-летней дочери, сообщили в ЯРОО «Ярспас». По информации поисковиков, 34-летний Михаил Бураков и 6-летняя Вероника Буракова ушли из дома в Красноперекопском районе Ярославля 1 января около 17 часов вечера. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Рост мужчины 175-180 см. У него худощавое телосложение, короткие русые волосы, также у него отсутствует верхняя часть правого уха. На нем была черная куртка с красными вставками на боковых карманах. Девочка среднего телосложения. У нее длинные темные волосы. На ней была красная шапка с бумбонами и фиолетовая куртка.

Вместе с потерявшимися отцом и дочерью была рыжая собака породы шпиц на поводке красного цвета.

Поисковики просят всех, кто обладает информацией, которая может помочь в поисках пропавших отца и дочери, сообщить об этом в правоохранительные органы или по телефону горячей линии «ЯрСпаса»: 89009640838.

Дарья Сабаева