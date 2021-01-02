Смольный: решение о перекрытии Невского проспекта принималось в МВД

В администрации Санкт-Петербурга заявили, что ограничения движения по Невскому проспекту и полное перекрытие части магистрали в новогоднюю ночь вводили по решению МВД.

«По нашей информации, ограничение движения на Невском проспекте проводилось ГУ МВД в целях обеспечения безопасности. За дополнительными разъяснениями необходимо обращаться напрямую к ним»,— сообщили корреспонденту “Ъ-СПб” в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января движение по Невскому проспекту на участке от Садовой улицы до Дворцовой площади в Петербурге оказалось перекрыто, что стало неожиданностью для многих водителей. Ранее никакой информации о введении ограничений на главной городской магистрали в СМИ и на интернет-ресурсах Смольного не публиковалось.