В 2021 году на Кубани к интернету подключат более 800 социально значимых объектов

В 2021 году в рамках национального проекта «Цифровая экономика» на Кубани к высокоскоростному интернету подключат 800 социально значимых объектов, сообщает пресс-служба администрации региона. В их числе 467 образовательных организаций, а также фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и пр. В 2020 году в крае к сети подключили 640 социальных объектов.

Кроме того, продолжается модернизация системы оказания услуг в электронном виде. В прошлом году в регионе открыли по два новых офиса МФЦ в Краснодаре и Сочи. В новые помещения переехали шесть МФЦ в Новороссийске, Анапе, в Лабинском, Новопокровском и Динском районах.

Наталья Решетняк