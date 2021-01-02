За сутки от коронавируса умерло 15 жителей Кубани

За последние сутки в Краснодарском крае от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончалось 15 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

У всех умерших выявили внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелой формы, а также были хронические заболевания.

В краевой клинической больнице №1 умерла 78-летняя жительница Белоглинского района. В ЦРБ Северского района скончались местные жительницы 67 и 88 лет, а также 83-летний житель Тимашевска. В Тихорецкой ЦРБ умерли 45-летний мужчина и 60-летняя женщина из Новопокровского района. В этой же больнице не смогли спасти 59-летнюю жительницу Кропоткина. В Усть-Лабинской ЦРБ скончался 74-летний житель Тбилисского района. В Сочи в инфекционной больнице №2 умерла 67-летняя женщина, в горбольнице №3 – 82-летний мужчина, в горбольнице №5 – 63-летняя женщина. В Армавире в горбольнице умер 64-летний мужчина. В Лабинской ЦРБ скончался 82-летний житель Курганинского района. В Новороссийске в инфекционной больнице №3 не спасли 58-летнего местного жителя. В Темрюкской ЦРБ скончалась 73-летняя женщина.

Наталья Решетняк