На Кубани за сутки выявили 186 случаев заражения коронавирусом

В Краснодарском крае за минувшие сутки было зафиксировано 186 случаев заражения коронавирусом, что на семь меньше, чем накануне. Свежую статистику предоставил 2 января оперативный штаб региона. Среди новых заболевших 77 мужчин и 109 женщин, включая 13 детей.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 28 108 человек. Кроме того, от коронавируса за сутки на Кубани скончались 15 человек. Общее число умерших с марта 2020 года по начало января 2021 года составляет 961 человек.

За последние 24 часа в Краснодаре заболели 57 человек, в Сочи – 23, в Новороссийске – 11. Десять новых заболевших зарегистрировано в Белореченском районе. В Темрюкском районе - восемь. В Тбилисском и Гулькевичском районах, заболели по семь человек, в Приморско-Ахтарском, Северском, Новопокровском районах - по шесть. Пять новых заболевших выявили в Тимашевском районе. В Геленджике, Выселковском, Кавказском районах - по четыре. В Анапе и Тихорецком районе - по три. В Абинском, Динском, Ейском районах, в Горячем Ключе, Курганинском, Красноармейском, Усть-Лабинском, Крымском, Павловском районах – по два. В Апшеронском, Кореновском, Отрадненском районах и в Армавире - по одному.

По данным краевого минздрава, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения равен 495,3.

Наталья Решетняк