Число заболевших COVID-19 в Петербурге приблизилось к 250 тыс. человек

В Петербурге за последние сутки официально подтверждено 3742 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в городе заболели в общей сложности 249 612 человек, из которых 152 450 выздоровели, 7845 — скончались. За сутки в Петербурге зарегистрировано еще 76 смертельных случаев от коронавируса. Об этом утром 2 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Обследование на COVID-19 за день прошли 16 777 петербуржцев. Под наблюдением врачей находятся 1163 человека. Из них 610 являются контактными, 553 — на самоизоляции.

По России в целом общее число инфицированных COVID-19 достигло 3 212 637 (прирост за сутки — 26 301). Поправились после перенесенного заболевания за все время в стране 2 599 035 человек, 58 002 пациента умерли.