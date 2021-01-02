В первый день нового года COVID-19 подтвердился у 1257 жителей Черноземья

Проектный офис информационного центра по коронавирусу в РФ утром 2 января сообщил о 1257 заболевших в Черноземье за последние сутки. Общее число инфицированных в макрорегионе составило 146,379 тыс. Из них выздоровели уже 131,461 тыс. (340 за последние сутки), еще 2478 пациентов не перенесли болезнь (20).

Так, в Белгородской области в первый день нового года вирус подтвердился у 194 пациентов, общее число граждан с аналогичным диагнозом в регионе достигло 22,201 тыс. Новых выздоровевших - 18, а всего - 20,161 тыс., летальных случая за сутки четыре, а с начала пандемии в 2020-м уже 266.

В Воронежской области - еще 391, всего уже - 46,98 тыс. Новых выздоровевших - 88, а всего - 44,056 тыс. Летальных случаев за сутки восемь, а за весь период пандемии - 1183.

В Курской области - еще 174, всего - 21,154 тыс. Новых выздоровевших - 73, всего - 19,144 тыс., летальный случай за сутки один, а всего уже - 306.

В Липецкой области - еще 165, всего - 16,357 тыс. Новых выздоровевших - 23, всего - 12,401 тыс., летальных случая - два, а с начала пандемии - 260.

В Орловской области - еще 172, всего - 21,716 тыс. Новых выздоровевших - 61, всего - 19,64 тыс., умерли от последствий коронавируса за сутки три местных пациента, а с начала пандемии уже 273.

В Тамбовской области - еще 161, всего - 17,971 тыс. Новых выздоровевших - 77, всего - 16,059 тыс., умерли двое пациентов за сутки, а за весь период уже 190.

В целом за последние сутки COVID-19 подтвердился у 26,301 тыс. жителей 84 регионов РФ. Общее число инфицированных в стране превысило 3,212 млн человек. Из них выписаны уже более 2,599 млн пациентов (18,897 тыс. за последние сутки), еще 58,002 тыс. не перенесли болезнь (за последние сутки умерли в РФ 447 человек).

Как коронавирус сказался на экономике Воронежской области, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков