Коронавирус в Ярославской области: еще пятеро умерли и 193 человека заболели

В Ярославской области за последние сутки произошло еще пять смертей от коронавируса. Скончались мужчины 1939, 1949, 1951 и 1954 годов рождения, и женщина 1940 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в регионе было выявлено 193 новых случая заражения COVID-19. За это же время 187 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 2 января, в регионе официально подтвержден 22676 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 21281 человек выздоровел. 199 пациентов умерли. В больницы госпитализирован 1789 человек, из них 729 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1060 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 11067 человек. На втором месте Рыбинск — 3198 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1336 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 161, 132 и 111 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2833 теста на COVID-19. На карантине находится 7935 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов