У 155 тюменцев диагностировали коронавирус

В Тюменской области за сутки подтвердили 155 случаев коронавируса, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии в регионе выявили 23 768 заболевших, 22 280 человек выздоровели, 204 пациента умерли.

За прошедшие сутки в России зарегистрирован 26 301 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 3 212 637 человек. За сутки в России также подтвердили 447 смертей от коронавируса. С начала пандемии скончались 58 002 человека.