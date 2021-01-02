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На Ямале коронавирусом заболели еще 168 человек

За минувшие сутки на Ямале подтвердили 168 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. Общее число заболевших на 2 января составило 25 242. За сутки также подтвержден один летальный случай. За весь период в округе скончались 337 человек.

В России за сутки был зарегистрирован 26 301 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 3 212 637 человек. За сутки в России также подтвердили 447 смертей от коронавируса. С начала пандемии скончались 58 002 человека.

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