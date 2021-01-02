Более 59 тыс. свердловчан заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердили 409 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших на 2 января составило 59 389. За прошедшие сутки также подтверждены 17 летальных случаев. За весь период в регионе скончались 1 544 человека.

Как сообщили в опертштабе региона, состояние 541 госпитализированного оценивается как тяжелое, 340 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 233 — на аппаратах ИВЛ.

Режим самоизоляции в регионе продлен до 18 января. Организациям и предприятиям региона рекомендовано отказаться от проведения праздничных корпоративов до конца новогодних каникул. Напомним, что в Свердловской области в декабре 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Власти рассчитывают, что основная часть вакцины прибудет в регион к февралю 2021 года.