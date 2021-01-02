На жителя Кубани завели уголовное дело за фиктивную прописку иностранки

В Брюховецком районе Краснодарского края против 54-летнего мужчины возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию в своем доме иностранки (ст. 322.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Как писал "Ъ-Кубань", полиция Усть-Лабинского района возбудила уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя. Он подозревается в фиктивной регистрации на территории России иностранного гражданина (ст. 322.2 УК РФ). По данным правоохранительных органов, мужчина, не имея намерения предоставить дом для проживания, оформил гражданину соседнего государства временную регистрацию по месту своего жительства. При этом, иностранец на территории России фактически не проживал, а находился с семьей в Европе.

Наталья Решетняк