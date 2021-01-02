В ХМАО за сутки коронавирус подтвердили у 226 человек

За минувшие сутки в ХМАО подтвердили 226 случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперштаб округа. Больше всего новых случаев зафиксировано в Сургуте (57), Нягани (28) и Сургутском районе (22). Общее число заболевших на 2 января достигло 41 740, из них 38 135 человек выздоровели.

За прошедшие сутки также подтверждены два летальных случая. С начала пандемии в регионе умерли 546 человек.

На 2 января состояние 106 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 62 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.