Жители Челябинска смогут сделать тест на COVID-19 в ТРК

В Челябинске горожане смогут сделать бесплатный тест на COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах. Исследование организовано с целью выявления бессимптомных носителей вируса, сообщает пресс-служба администрации города.

Бригады медицинских работников будут дежурить в ТРК «Куба», «Горки» и «Алмаз» с 3 по 10 января (кроме 7 января), с 14 до 17 часов. Всем желающим сдать анализ (метод ПЦР) необходимо иметь паспорт и полис ОМС, а также заполнить информированное согласие в пункт тестирования. Результат должен сообщить автоинформатор по номеру телефона, также его можно узнать в поликлинике по месту жительства.