США перенесли массовое производство F-35 на неопределенный срок

Пентагон решил отложить масштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок, сообщает агентство Bloomberg. Ведомство не называет дату готовности F-35 к проведению боевых испытаний, которые переносятся с 2017 года.

Причиной задержки испытаний стали «технические проблемы и влияние COVID-19». Новую дату назначат после независимой технической экспертизы. По данным Bloomberg, после проведения тестирования понадобится еще два-три месяца, чтобы проанализировать данные и составить окончательный отчет для Пентагона и Конгресса. Ранее решение о массовом производстве истребителей по программе на $398 млн планировалось принять не позднее марта.

В 2020 году Польша подписала контракт на покупку 32 американских истребителей F-35. По словам президента США Дональда Трампа, интерес к покупке большого числа истребителей также проявили власти ОАЭ.