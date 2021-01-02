Суд между РАО и кинотеатрами Екатеринбурга из-за музыки в фильмах закончился мировым соглашением

Арбитражный суд Свердловской области утвердил два мировых соглашения по искам Российского авторского общества (РАО) к кинотеатрам сети «Премьер зал» в Екатеринбурге. РАО требовало взыскать с кинотеатров вознаграждение авторам из-за музыки, которая играла в американских фильмах.

Как следует из материалов дела, в 2018 году РАО потребовало с владельцев екатеринбургских кинотеатров Евгения Елесина и ООО «Вектор К» авторские вознаграждения за исполнение музыки в фильмах, которые они показали в 2015 году. Требования к «Вектор К» составили 886 тыс. руб. за саундтреки в 122 картинах, к господину Елесину — 340 тыс. руб. за 93 фильма. Например, в пользу автора саундтрека к мультфильму «Губка Боб в 3D» Джона Дебни РАО требовало с кинотеатра 14,6 тыс. руб., за саундтрек к «50 оттенкам серого» — 12,2 тыс. руб. в пользу Дэнни Элфмана.

По мировому соглашению «Вектор-К» выплатит 191 тыс. руб., а Евгений Елесин — 78 тыс. руб., следует из определения суда.

Подробнее о процессе — в материале «Верховный суд сменил пластинку».