Осужденный во Франции за беспорядки на Евро-2016 болельщик вернулся в Россию

Российский болельщик Михаил Ивкин вернулся в Россию, сообщила член Общественной палаты России Мария Бутина. В декабре 2020 года суд во Франции признал его виновным в избиении британского болельщика на чемпионате Европы по футболу 2016 года и приговорил к трем годам тюрьмы.

«Миша Ивкин снова с нами! Борьба за Пашу Косова продолжается»,— написала госпожа Бутина в Telegram. В комментариях она сообщила, что Михаил Ивкин прилетел в Шереметьево и уже едет домой.

Столкновения фанатов произошли в Марселе 11 июня 2016 года в день матча сборных команд Англии и России. С марта 2018 года Михаил Ивкин и Павел Косов были в тюрьмах Марселя. В декабре 2020 года французский суд признал их виновными в жестоком избиении британца Эндрю Бача, который потерял память и был частично парализован. Косов получил десять лет тюрьмы.

Подробнее о приговоре — в материале “Ъ” «Штрафные годы».