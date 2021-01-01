После новогодней ночи на уборку Ярославля вышли 40 спецмашин

В Ярославле после новогодней ночи на уборку улиц вышли более 60 рабочих и 40 спецмашин, сообщили в пресс-службе города. В частности, на уборку города вывели дорожно-комбинированные машины, тракторные щетки, самосвалы и погрузчики снега. По словам директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрея Степанова, в настоящее время все городские службы находятся на рабочих местах.

«Улично-дорожная сеть убирается в штатном режиме. Сейчас первоочередная задача — создание комфортных условий на улично-дорожной сети в дни отдыха горожан. План уборки будет, как и обычно, корректироваться в зависимости от погодных условий»,— уточнил господин Степанов.

В пресс-службе отметили, что уборкой дворовых территорий занимаются управляющие компании. 1 января к работе приступили дворники и спецтехника управляющих компаний.

Антон Антонов