Умер бывший гендиректор «Ростсельмаша» Юрий Песков

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на своей странице в Instagram сообщил о смерти бывшего гендиректора завода «Ростселмаш» Юрия Пескова.

«Ушел из жизни Почетный гражданин Ростовской области, Герой Социалистического Труда Юрий Александрович Песков. Его большой трудовой путь неразрывно связан с Ростсельмашем, с агропромышленным комплексом всей страны. Заслуги Юрия Александровича широко известны. Производство самой массовой машины «Нива», комбайнов семейства «Дон», генеральная реконструкция и оснащение современной техникой завода «Ростсельмаш» проходили под его началом. Огромную роль он сыграл в социальном развитии донской столицы. Тяжелая утрата. Именно на таких людях держится наша донская земля и вся Россия.

Мои искренние соболезнования родным и близким»,— написал Василий Голубев.

Юрий Песков родился 30 ноября 1936 года в Ростове-на-Дону, Окончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения в 1962 году и начал трудовой путь на завод «Ростсельмаш». С 1978 года по апрель 1996 года возглавлял предприятие, в 1983—1984 годах был заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. В 1996 году ушёл на пенсию.

Сергей Иванов