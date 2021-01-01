Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Удмуртии

В Увинском районе Удмуртии на 47 км автодороги Ижевск-Ува возле д. Рябиновка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Kia Rio и Toyota Land Cruiser. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, информация о происшествие поступило диспетчеру в 18:13 (мск).

По предварительным данным погибло три человека, в том числе ребенок. Остальных участников ДТП осматривают три бригады скорой медицинской помощи. Привлекалось 35 человек и 14 единиц техники, от МЧС России пять человек и две единицы техники.