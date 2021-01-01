США наложили санкции на кубинский банк за связь с военными

США внесли в санкционный список кубинский банк Banco Financiero International S.A. (BFI), заявил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, он находится под контролем кубинских военных и помогает действующему режиму.

«BFI — это коммерческий банк, контролируемый кубинскими военными, который напрямую извлекает выгоду из финансовых операций за счет кубинского народа»,— говорится в сообщении.

«Кубинские военные используют ключевую роль BFI в обмене иностранной валюты, чтобы предоставить военным и государственным компаниям привилегированный доступ, обеспечивать выгодные обменные курсы и финансировать контролируемые властями проекты, которые обогащают режим»,— заявил господин Помпео.

Теперь с кубинским банком запрещены прямые финансовые трансакции.

Действующий президент США Дональд Трамп регулярно ужесточает санкции против Кубы. В 2017 году власти США объявили об отзыве 60% своего дипломатического персонала с Кубы и прекращении оформления американских въездных виз на территории острова. В апреле 2019 года Госдепартамент США разрешил подачу в США судебных исков к международным компаниям, ведущим бизнес на Кубе, а в июне 2019 года США ограничили групповые поездки на Кубу для своих граждан. В сентябре 2020 года господин Трамп объявил об ограничении импорта кубинских сигар и алкоголя.