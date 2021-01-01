В Тюмени откроют первый ресторан Аркадия Новикова

В Тюмени появится первый ресторан Аркадия Новикова «Сыроварня» (входит в Novikov Group). Проект будет реализован совместно с тюменской сетью «МаксиМ» (кафе «Ван Гоги», ресторан «Максимыч», караоке-клуб «Шаляпин»). Заведение будет открыто летом 2021 года.

«Очень рада, это совсем новыи виток развития как для ресторанного рынка моего родного города, так и для компании, которую я основала 28 лет назад. Следующии год будет особенным!»,— написала в Instagram владелица сети заведений «МаксиМ» Лариса Невидайло.

Согласно данным сайта ресторана «Сыроварня», в регионах заведения работают по франшизе. Сейчас рестораны есть в Москве, Воронеже, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других.