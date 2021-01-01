Спор РАО и кинотеатров в Екатеринбурге из-за музыки завершился мировым соглашением

Арбитражный суд Свердловской области утвердил два мировых соглашения по искам Российского авторского общества (РАО), пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда. Оно требовало взыскать с владельцев кинотеатров в Екатеринбурге вознаграждение авторам из-за музыки, которая играла в американских фильмах.

В 2018 году РАО потребовало с владельцев екатеринбургских кинотеатров Евгения Елесина и ООО «Вектор К» авторские вознаграждения за исполнение музыки в фильмах, которые они показали в 2015 году. Исковые требования к «Вектор К» составили 886 тыс. руб. за саундтреки в 122 картинах, к господину Елесину — 340 тыс. руб. за 93 фильма. По мировому соглашению «Вектор-К» выплатит 191 тыс. руб., а Евгений Елесин — 78 тыс. руб.

Ответчики с этим были не согласны. Они ссылались на закон об авторском праве в США. Согласно ему, права на всю музыку, использованную в фильме, переходят кинокомпании, снявшей фильм. Из этого они заключили, что авторам выплачивать вознаграждение не надо. Также кинотеатры отмечали, что в иске не были перечислены конкретные авторы музыки. В ходе рассмотрения дела мнения судов расходились.

Подробнее о споре — в материале “Ъ” «Верховный суд сменил пластинку».