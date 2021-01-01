В составе «Молота-Прикамье» произошли изменения

ХК «Молот-Прикамье» продолжает искать оптимальный состав. В команду возвращается нападающий Александр Ремов, выступавший в составе пермского клуба в сезонах 2017/2018 и 2018/2019 годов.

Межсезонье 26-летний форвард начинал в составе новокузнецкого «Металлурга», однако затем перешёл в ХК «Тамбов», где в 17 матчах регулярного чемпионата набрал 9 очков по системе гол+пас (4+5) при показателе полезности «-3».

Кроме того, в расположение «молотобойцев» командирован защитник системы череповецкой «Северстали» Антон Сизов. В текущем сезоне хоккеист провёл 18 матчей за череповецкий клуб и набрал 4 балла за результативность (2+2) с показателем полезности «-13».

Также к составу «Молота-Прикамье» присоединился 18-летний голкипер Глеб Макин, начинавший сезон в Национальной молодёжной хоккейной лиге в составе «АК-59». В рамках регулярного чемпионата НМХЛ он провёл 10 матчей, отразил 87.2% бросков при коэффициенте надёжности 3.13, а также провел один матч на ноль.