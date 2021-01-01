Зарубежные СМИ: Как страны встретили 2021 год?

Пандемия коронавируса помешала жителям многих стран с размахом встретить Новый год. Особенно серьезные ограничения действуют в Европе, во многих городах мира отменили запуск праздничных фейерверков. Во Франции для разгона новогодних вечеринок мобилизовали 100 тыс. полицейских. Как мир встретил новый 2021 год? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

В 20 часов 31 декабря во Франции начал действовать комендантский час. В Париже в связи с этим закрыли половину веток метро и запретили проводить массовые мероприятия. Кроме того, в стране по-прежнему закрыты бары и рестораны, а также культурные заведения. На улицах в новогоднюю ночь дежурили десятки полицейских. Аналогичная ситуация в Италии — там комендантский час начал действовать в 22 часа. Бары, рестораны и большинство магазинов в стране также закрыты.

В Великобритании, где последние несколько недель активно распространяется новый штамм коронавируса, более 20 млн человек вынуждены были провести Новый год дома. Соблюдать правила безопасности в канун праздника их призвал премьер-министр Борис Джонсон. Он запретил британцам встречаться с семьями и с друзьями. В Лондоне в канун Нового года не было толп перед колесом обозрения London Eye и красочных фейерверков, на улицах дежурила полиция, отмечает «Би-би-си». Жители Германии тоже находятся на изоляции до 10 января. Правительство запретило продажу фейерверков и наложило жесткие ограничения на количество людей, которые могут собираться в общественных местах.

Жителям Соединенных Штатов тоже не удалось отметить Новый год по всем традициям, отмечает CNN. В Нью-Йорке на Таймс-сквер запустили только маленькую группу людей, хотя обычно в канун Yового года там собираются тысячи местных. В Сан-Франциско и Лас-Вегасе отменили запуск фейерверков. Зато праздничные салюты разрешили запустить в Сиднее. Австралия была одной из первых стран, где встретили Новый год. Однако местным жителям нельзя было собраться в городской гавани, чтобы понаблюдать оттуда за представлением. Многие жители Сиднея смотрели на фейерверки по телевизору.

Ежегодное новогоднее шоу отменили в Пекине, отмечает «Би-би-си». В целом празднования сократили по всей стране. Однако в Ухане, где, как считается, появился коронавирус, тысячи людей собрались в центре города и запустили воздушные шары. Пожалуй, единственная страна, где празднование Нового года прошло как обычно — это Новая Зеландия. Строгий карантин и закрытие границ привели к окончанию пандемии в стране.