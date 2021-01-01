На территории Самарского подшипникового завода произошел пожар, площадь возгорания составила 4000 кв. м. Об этом в пятницу сообщает ГУ МЧС России по региону.

В результате происшествия погиб охранник, находившийся на территории завода. Предприятие не работало с 2018 года. В 17:47 (MSK+1) объявлена локализация пожара на площади 3500 кв. м, продолжается очаговое горение на площади 500 кв. м.

СК РФ по Самарской области сообщил о начатой проверки по факту гибели человека на пожаре. На территории завода хранились документы, касающиеся банкротства предприятия.

Самарский подшипниковый завод признали банкротом и открыли конкурное производство в 2018 году. С иском о несостоятельности организации в суд обратилось АО «Самарский подшипниковый завод» ООО «ЧМЗ-Урал» из-за долга в размере около 2 млн руб. С предприятия уволили большую часть сотрудников, не выплатив им часть заработной платы, из-за чего в ситуацию вмешались губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и областная прокуратура. Примерно тогда же областные власти объявили, что производство СПЗ перей­дет в новую новую структуру — АО «Самарский подшипниковый завод — 9». Однако позже оно тоже вступило в процедуру банкротства из-за долгов основного СПЗ.

Евгений Чернов