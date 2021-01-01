ФСБ задержала банду похитителей нефтепродуктов в Адыгее

В Адыгее сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали похитителей нефтепродуктов в крупном размере. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по республике.

В организованную преступную группу входили четыре человека из числа работников ООО «Нефтепродукт сервис» (Краснодар). По данным ведомства, одним из членов группировки является житель Адыгеи, остальные - жители Кубани. Уголовное дело возбудили по п. а ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой).

Хищение нефтепродуктов совершали вблизи аула Тугургой. Согласно преступной схеме, водители бензовозов сливали часть нефтепродуктов на территории автостоянки, которая принадлежит жителю Адыгейска. После чего товар доставлялся на АЗС Краснодара в объемах меньших, чем было указано в накладных. Похищенные нефтепродукты реализовывались третьим лицам. Вырученные средства делили между членами группировки.

Ежемесячно члены ОПГ похищали более 10 т нефтепродуктов на сумму более 500 тыс. руб.

Наталья Решетняк