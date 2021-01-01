Опубликовано видео новогоднего Ярославля с высоты птичьего полета

В социальных сетях опубликована видеозапись новогоднего Ярославля, сделанная с высоты птичьего полета. Автор съемки, ярославский фотограф Александр Давидик разместил видео на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Александр Давидик отметил, что 2020 год оказался непривычным для всех. И он с помощью видеоролика о новогоднем Ярославле хочет всем помочь улучшить настроение.

«Новогодний Ярославль 2020 года. С праздниками, друзья! Приятного просмотра! Не болейте и всего вам наилучшего в новом году»,— написал Александр Давидик.

Антон Антонов