4 жителя Удмуртии пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь

В Удмуртии от пиротехнической травмы пострадали четыре человека, из них двое детей. Об этом сегодня на совещании по обеспечению общественной безопасности в новогодние праздники сообщила и.о. вице-премьера республики Эльвира Пинчук, передает пресс-служба главы и правительства республики. Троим была оказана помощь амбулаторно (от госпитализации отказались), один мужчина госпитализирован в 1 РКБ с травмой кисти.

У двоих жителей Глазова произошло отравление алкогольной продукцией. Один доставлен в отделение интенсивной терапии Глазовской больницы, второй отказался от госпитализации. С переохлаждением и обморожением в больницы доставлены три человека, рассказала госпожа Пинчук.

Как отметил начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин, в новогоднюю ночь чрезвычайных событий не допущено. 31 декабря на территории республики произошло девять пожаров, погибших и травмированных не зарегистрировано. Пять пожаров произошли в жилом секторе. Причины: недостаток устройства и эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем, недостаток устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Пожаров в результате нарушения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий зарегистрировано не было.