Сенатор от Крыма в ответ Зеленскому предложил Украине перевести время на московское

Член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков («Единая Россия») ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который призвал жителей Крыма и Донбасса «перевести часы назад». Регионы с 2014 года используют московское время. Сенатор предложил Украине перейти на московское время.

«Лучше Украине перевести часы на московское время. До 1991 года Украина жила по московскому времени и вместе с Россией. Была процветающей республикой. Оторвалась от России, перевела часы на киевское время и стала самой отсталой страной в Европе. Вывод: надо возвращаться к России и жить по московскому времени»,— сказал господин Цеков «РИА Новости».

Господин Зеленский обратился к населению Крыма и Донбасса в новогоднем поздравлении на украинском и русском языках. Он призвал их быть с Украиной. По мнению президента, Донецк, Луганск и Крым «во всех смыслах этого слова живут в другом времени». Господин Зеленский также сказал, что хочет написать, что Крым — это Украина, «не в интернете, а на песке на пляже в Ялте».

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также присоединенный к России Крым перешли на московское время в 2014 году. Ранее у них использовалось такое же время, как и в Киеве (–1 час к московскому в зимний период).