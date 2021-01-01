Ярославское МЧС выпустило экстренное предупреждение о ледяном дожде 1 января

Главное управление МЧС по Ярославской области распространило сегодня экстренное предупреждение об ухудшении погоды на территории региона. МЧС предупреждает, что 1 января, а также в течение ближайших суток в Ярославской области ожидается ледяной дождь, который приведет к образованию на дорогах сильного гололеда.

Спасатели рассылают жителям региона телефонные СМС-сообщения, в которых призывают проявлять внимательность и осторожность, напоминая телефоны службы спасения: 101 и 112.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что, по данным метеорологов, на территории Ярославской области теплая погода и осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега сохранятся до 3 января 2021 года. Синоптики сообщают, что температура воздуха будет около нуля градусов, что превышает климатическую норму для этого времени года почти на 10 градусов.

По информации Гидрометцентра, постепенное похолодание на территории Ярославской области начнется после 3 января. К этому времени должны прекратиться осадки. Прогнозируется, что 5 января температура воздуха будет около минус пяти градусов, а 6 января понизится до минус 12 градусов.

Антон Антонов