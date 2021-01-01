АЭС России установили рекорд выработки электроэнергии за всю историю отрасли

АЭС России выработали в 2020 году 215,7 млрд киловатт-часов электроэнергии — это рекордное значение, сообщил «Росэнергоатом» (оператор всех АЭС, входит в «Росатом»). Прошлый максимум был установлен в 1988 году, когда все станции выработали 215,669 млрд киловатт-часов. При этом в СССР учитывались АЭС Украины, Литвы и Армении.

«Мы завершили 2020 год абсолютным рекордом за всю историю существования российской атомной энергетики, достигнутым лишь во времена Советского Союза в 1988 году»,— говорится в заявлении гендиректора «Росэнергоатома» Андрея Петрова, которое приводит пресс-служба оператора в Telegram-канале.

АЭС России превысили показатель 2019 года на 7 млрд киловатт-часов. «Росэнергоатом» считает, что причиной достижения такого результата стало сокращение продолжительности ремонта на атомных энергоблоках на 130,5 дня.

Сейчас в России работает 37 энергоблоков. На пике развития атомной энергетики в 1988 году их было 47. В 2020 году наибольший вклад в выработку внесли Ростовская (32,8 млрд киловатт-часов), Балаковская (30,6 млрд киловатт-часов) и Калининская (28,4 млрд киловатт-часов) атомные станции. АЭС обеспечивают 19% всей выработки электроэнергии.

О падении спроса на электроэнергию в России — в материале “Ъ” «Падение киловатт».