За сутки в Петербурге выявили 3746 новых случаев коронавируса

В Петербурге за последние сутки официально подтверждено 3746 новых случаев заражении коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, за время пандемии в городе заболели в общей сложности 245 870 человек, из которых 151 505 выздоровели, а 7769 — скончались За сутки в Петербурге зарегистрировано еще 75 летальных случаев от коронавируса. Об этом 1 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Обследование на COVID-19 за сутки прошли 32 611 петербуржцев. Под наблюдением врачей находятся 1413 человек. Из них 755 — на самоизоляции, 658 считаются контактными.

По России в целом общее число инфицированных COVID-19 достигло 3 186 336 (прирост за сутки — 27 039). Поправились после перенесенного заболевания за все время в стране 2 580 138 человек, 57 555 пациентов умерли.