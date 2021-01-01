Около 1700 военнослужащих 20-й армии находилось на боевом посту в новогоднюю ночь

Примерно 1,7 тыс. военнослужащих общевойсковой армии, которая дислоцируется в Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Московской областях, находилось на боевом посту в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Речь идет о 20-й гвардейской армии.

Во время праздников военнослужащие в регионах Черноземья выполняли задачи боевого дежурства и внутренней службы, охраняли территорию воинских частей и соединений, парки боевых машин, арсеналы, узлы связи и пункты управления. Дежурные по противодействию терроризму обеспечивали безопасность в военных городках.

В регионах Черноземья помимо формирований 20-й армии, напомним, дислоцированы и другие воинские части различных родов и видов войск. Среди них — подразделения и соединения специального назначения, Воздушно-космических сил (в том числе противовоздушной обороны), РХБ защиты; структуры военных вузов, базы хранения и другие формирования.

Олег Мухин