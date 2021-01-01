В Краснодарском крае от коронавируса за сутки скончалось 16 человек

На Кубани за минувшие сутки зарегистрировано еще 16 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.Свежую статистику по коронавирусу 1 января опубликовал оперативный штаб региона. У всех умерших инфекция вызвала двустороннюю пневмонию.

Так, в краевой клинической больнице №1 умерла 67-летняя жительница Динского района. 75-летний краснодарец скончался в краевом госпитале ветеранов войн. В клиниках Северского района умерло два местных жителя – 72-летняя женщина и 60-летний мужчина, а также 83-летняя жительница Динского района. В Тихорецкой ЦРБ умерли 66-летний и 46-летняя жители Новопокровского района, а также 58-летний житель Кропоткина. Врачам Сочи не удалось спасти местных жительниц 84-х и 76-ти лет и 75-летнего сочинца. В городской больнице Армавира умерла 81-летняя местная жительница. В Лабинской ЦРБ умер 75-летний житель Отрадненского района. 62-летний житель Темрюкского района умер Крымской ЦРБ. В больнице Горячего Ключа скончалась 54-летняя жительница Апшеронского района. В туапсинской районной больнице №1 не удалось спасти 67-летнего местного жителя.

У всех пациентов кроме коронавируса имелись хронические заболевания.

Наталья Решетняк