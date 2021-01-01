04 января, понедельник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

В Краснодарском крае от коронавируса за сутки скончалось 16 человек

На Кубани за минувшие сутки зарегистрировано еще 16 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.Свежую статистику по коронавирусу 1 января опубликовал оперативный штаб региона. У всех умерших инфекция вызвала двустороннюю пневмонию.

Так, в краевой клинической больнице №1 умерла 67-летняя жительница Динского района. 75-летний краснодарец скончался в краевом госпитале ветеранов войн. В клиниках Северского района умерло два местных жителя – 72-летняя женщина и 60-летний мужчина,  а также 83-летняя жительница Динского района.  В Тихорецкой ЦРБ умерли 66-летний и 46-летняя жители Новопокровского района,  а также 58-летний житель Кропоткина. Врачам Сочи не удалось спасти местных жительниц 84-х и 76-ти лет и 75-летнего сочинца.  В городской больнице Армавира умерла 81-летняя местная жительница. В Лабинской ЦРБ умер 75-летний житель Отрадненского района.  62-летний житель Темрюкского района умер Крымской ЦРБ.  В больнице Горячего Ключа скончалась 54-летняя жительница Апшеронского района. В туапсинской районной больнице №1 не удалось спасти 67-летнего местного жителя. 

У всех пациентов кроме коронавируса имелись хронические заболевания. 

Наталья Решетняк


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя