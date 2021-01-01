В Тюменской области 158 новых случаев COVID-19, шесть человек скончались

В Тюменской области за минувшие сутки подтвердили 158 новых случаев COVID-19, общее число заболевших на 1 января достигло 23 523, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. За весь период выздоровели 22 147 человек. За последние сутки в регионе также подтвердили шесть летальных случаев. За весь период в регионе умерли 204 человека.

В России за сутки зарегистрировали 27 039 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 3 186 336 человек. За сутки в России также подтвердили 536 смертей от коронавируса. С начала пандемии скончались 57 555 человек.