В Черноземье зарегистрировано еще 1253 случая коронавируса

За минувшие сутки в регионах Черноземья было выявлено еще 1253 заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заболевших в макрорегионе с начала 2020 года достигло 145,12 тыс. Выздоровело за весь период 131,12 тыс. человек (в том числе 1214 за последние сутки), умерло 2458 (41):

в Белгородской области 190 новых заболевших (всего 22 тыс.), 170 выздоровевших (20,14 тыс.), четверо умерших (262);

в Воронежской области 384 заболевших (всего 46,59 тыс.), 362 выздоровевших (43,97 тыс.), 30 умерших (1,18 тыс.);

в Курской области 182 заболевших (20,98 тыс.), 184 выздоровевших (19,07 тыс.), двое умерших (305);

в Липецкой области 163 заболевших (16,19 тыс.), девять выздоровевших (12,38 тыс.), умерших нет (258);

в Орловской области 175 заболевших (21,54 тыс.), 193 выздоровевших (19,58 тыс.), двое умерших (270);

в Тамбовской области 159 заболевших (17,81 тыс.), 296 выздоровевших (15,98 тыс.), трое умерших (188).

В целом в России с начала 2020 года зарегистрировано 3,19 млн случаев коронавируса (+0,9% за последние сутки). Выписано за весь период 2,58 млн человек (25,8 тыс. за сутки), умерло 57,56 тыс. (536).

Олег Мухин