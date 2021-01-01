На Ямале подтвердили 167 новых случаев коронавируса

За последние сутки на Ямале подтвердили 167 случаев заражения коронавирусом, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Общее число заболевших на 1 января составило 32 273. С начала пандемии 25 074 пациента выздоровели. В округе за минувшие сутки подтвердили два летальных случая. За весь период в регионе умерли 336 человек.

По данным регионального оперштаба, 52 пациента находятся в тяжелом состоянии, двое из них — в крайне тяжелом,17 пациентов подключены к ИВЛ.

В России за сутки было зарегистрировано 27 039 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 3 186 336 человек. За сутки в России также подтвердили 536 смертей от коронавируса. С начала пандемии скончались 57 555 человек.