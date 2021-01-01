На Кубани 1 января коронавирус подтвердился у 193 человек

В Краснодарском крае за последние 24 часа коронавирус подтвердился еще у 193 человек (против 194 сутками ранее). Среди заболевших 71 мужчина, 122 женщины, в том числе 13 детей. Свежую сводку опубликовал оперативный штаб региона днем 1 января.

Всего с марта по январь на Кубани коронавирус подтвердился у 27 922 человек. 18 783 пациента выписаны с выздоровлением, 946 - скончались. По данным краевого минздрава, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 491,9.

За минувшие сутки в Краснодаре заболели 56 человек, в Сочи – 46, в Геленджике - 13. На четвертом месте по количеству заболевших Курганинский район, где коронавирус подтвердился у 11 жителей. В Темрюкском районе диагноз подтвердился у 10 человек, в Тимашевском и Ейском районах – по девять новых случаев, в Горячем Ключе и Крыловском районе - по шесть. По три положительных результата в Туапсинском и Новопокровском районах. В Новороссийске, Анапе, Кавказском, Северском, Тихорецком, Тбилисском, Павловском районах - по два. В Брюховецком, Каневском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Успенском, Щербиновском, Мостовском районах - по одному.

Наталья Решетняк