В Ярославле впервые в рейс выйдет женщина-помощник машиниста поезда

1 января в Ярославской области в первый рейс выйдет женщина-помощник машиниста поезда, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги. В сообщении отмечается, что, женщинам с 1 января 2021 года женщинам разрешено работать машинистами и помощниками машинистов. Соответствующие изменения были внесены министерством труда и социальной защиты России в перечень доступных для женщин профессий. Эти изменения вступили в силу с 1 января.

В РЖД уточнили, что всего в стране сегодня в первые рейсы выходят 11 женщин-помощников машинистов поездов дальнего следования и пригородного сообщения, после завершения обучения и стажировки.

По данным СЖД, в Ярославле первой женщиной-помощником машиниста стала Надежда Мягкова. Она будет работать на маршруте Ярославль — Данилов. Выход в первый рейс запланирован на 1 января в 15:40.

В СЖД отметили, что в Ярославской области еще две женщины прошли обучение по программе помощников машиниста. Они выйдут в первые рейсы 1 февраля.

Антон Антонов