В Свердловской области за сутки подтвердили 18 смертей от коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердили 398 новых случаев заражения коронавирусом, а также 18 летальных случаев. Общее число заболевших на 1 января составило 58 980, почти 51 тыс. пациентов выздоровели. За весь период скончались 1 527 человек.

По данным оперштаба области, состояние 578 госпитализированных оценивается как тяжелое, 356 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 243 – на аппаратах ИВЛ.

Режим самоизоляции в регионе сохраняется до 18 января. Организациям и предприятиям региона рекомендовано отказаться от проведения праздничных корпоративов до конца новогодних каникул. Напомним, что в Свердловской области в декабре 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Власти рассчитывают, что основная часть вакцины прибудет в Свердловскую область в январе и феврале 2021 года.