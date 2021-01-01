Из-за непогоды отменили новогодний авиарейс из Москвы в Ярославль

Вечером 31 декабря из-за плохих погодных условий был отменен авиарейс из Москвы в ярославский аэропорт Туношна, сообщается на онлайн-табло вылетов аэропорта Шереметьево.

По данным «РИА Новости» всего 31 декабря в аэропортах Москвы было задержано или отменено около 150 авиарейсов. Причина отмены – ледяной дождь, который привел к появлению сильной наледи на взлетно-посадочных полосах. В столичных аэропортах скопились тысячи людей, которые не смогли вылететь в регионы в последний день уходящего года.

По последним данным аэропорты Москвы возвратились к штатной работе. «РИА Новости» сообщают, что в аэропортах усилена обработка взлетно-посадочных полос.

По информации на официальном сайте «Аэрофлота», назначенный на 1 января в 21:00 рейс из Москвы в Ярославль состоится по расписанию, как и обратный рейс из Ярославля в Москву 2 января в 6:50.

Антон Антонов