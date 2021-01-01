В ХМАО коронавирус за сутки подтвердили у 220 человек

За прошедшие сутки в ХМАО зафиксировали 220 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб округа. Больше всего новых случаев выявили в Ханты-Мансийске (41), Сургуте (30), Нефтеюганске (22). Общее число заболевших на 1 января достигло 41 514, из них 37 963 пациента выздоровели.

На данный момент состояние 106 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 66

человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки также подтверждены три летальных случая, за весь период скончались 544 человека.