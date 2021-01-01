Курская АЭС в 2020 году вложила в модернизацию 5 млрд рублей

В ушедшем году Курская АЭС направила 5 млрд руб. на модернизацию, сообщили на станции. Большая часть этой суммы пошла на управление ресурсными характеристиками реакторных установок энергоблоков. Также была досрочно заменена система автоматического управления дизель-генераторными установками резервной дизельной электростанции первой очереди.

План ФАС по выработке электроэнергии был выполнен 22 декабря. Прогнозный план самой станции на год составлял 26,5 млрд кВтч; о его выполнении пока не сообщается. С начала эксплуатации энергоблоков станция выработала более 960 млрд кВтч.

На строительство основных и вспомогательных объектов Курской АЭС-2 в 2020 году было направлено 25 млрд руб. Все ключевые события были выполнены в соответствии с графиком или с опережением сроков. В проектное положение установлен корпус главного циркуляционного насоса. Выполняется бетонирование вытяжной башни на градирне первого энергоблока. В шахту реактора второго энергоблока установлена биологическая («сухая») защита. Завершено устройство цилиндрической части внутренней защитной оболочки реакторного здания первого энергоблока. В 2021 году планируется начать работы еще на 33 объектах, на 80 объектах работы продолжатся.

Олег Мухин