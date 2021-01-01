В Сочи на 800 тысяч рублей оштрафовали поставщика продуктов за невыполнение госконтракта

В Сочи ООО «Вкусные продукты» заплатит штраф в размере 820 тыс. руб. за невыполнение обязательств по госконтракту, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Установлено, что одно из медицинских учреждений Сочи заключило с коммерческой организацией контракт на поставку продуктов питания. Однако предприятие в одностороннем порядке отказалось от исполнения принятых на себя обязательств.

В отношении должностного и юридического лиц компании прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействия), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Суд, рассмотрев дело, назначил виновным штраф.

Наталья Решетняк