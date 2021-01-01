Глава Удмуртии поздравил жителей республики с Новым годом

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с наступлением 2021 года. Его видеообращение было показано по телеканалу «Удмуртия» и опубликовано в его социальных сетях.

«Вот и закончился 2020 год. Многие сейчас скажут «наконец-то». Да, он выдался непростым, непредсказуемым, но точно незабываемым. Он был полон взлетов и падений, событий и впечатлений. Соткан из самых разных чувств, как и вся наша жизнь. Очень много сил и времени мы с вами посвятили борьбе с пандемией, и в следующем году продолжим эту работу»,— сказал господин Бречалов в обращении.

Он выразил пожелание, чтобы в памяти этот год запомнился другими событиями, в частности празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, столетия государственности Удмуртии, 180-летием со дня рождения композитора Петра Чайковского. В 2020 году были свои достижения и успехи, жители республики смогли убедиться, что трудности сплачивают, отметил глава региона. Он поблагодарил граждан за взаимопомощь, поддержку и участие.

«Впереди у нас с вами новый, 2021 год, а это значит 52 недели, чтобы реализовать проекты, достичь своих целей и сделать этот мир немного лучше»,— заключил господин Бречалов.