На Сахалине мужчина угрожал взорвать автобус с 20 пассажирами

В Сахалинской области мужчина захватил автобус с 20 пассажирами и угрожал взорвать его, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Подозреваемого задержали, взрывчатку в автобусе не обнаружили.

«Поступило сообщение о захвате маршрутного автобуса №81 сообщением Южно-Сахалинск—с. Дальнее, в салоне находились 20 пассажиров и водитель. По прибытии силовых структур все пассажиры эвакуированы, подозреваемый задержан»,— говорится в сообщении Telegram-канала господина Лимаренко. Никто не пострадал.

Захват произошел днем 31 декабря (утром по московскому времени). Глава региона сообщил об этом 1 января.