Курс доллара. Прогноз на 4–11 января

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Главный риск для рубля – возможное нагнетание геополитического фона в период затяжных выходных в РФ Глобальная слабость доллара играет на руку рублю. Скопление позитивных новостей в конце 2020 года – новый пакет стимулов и договоренности ЕС и Великобритании приводят к увеличению спроса на рискованные активы и валюты. Эти события могут не продолжить благоприятно влиять на настроения инвесторов в начале 2021 года. За последние годы волатильность рубля в ходе торговых сессий в течение новогодних каникул была велика, поскольку активность на рынке сезонно снижается. Сейчас главный риск для рубля – возможное нагнетание геополитического фона в период затяжных выходных в РФ. Введение санкций по российскому внутреннему долгу, опасения по которым высказал Минфин РФ, пока менее вероятны, но любые напоминания о такой возможности с легкостью опустят рубль до 75-77 руб./$ на «тонком» рынке.

Богдан Зварич, главный аналитик Поддержку рынкам будут оказывать принятие нового пакета помощи американской экономике и начало вакцинации в различных странах В начале января ожидаем стабильную ситуацию со спросом на рисковые активы. Поддержку рынкам будут оказывать принятие нового пакета помощи американской экономике и начало вакцинации в различных странах. Это может поспособствовать стабилизации рынка энергоносителей выше $50 по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, а также некоторому укреплению валют развивающихся стран. На таком фоне ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 73-75 руб./$ в первой декаде января.

Виталий Громадин, старший аналитик Инвесторы предпочитают снизить рисковые позиции перед длинными выходными Прогнозный диапазон для курса доллар/рубль сохраняется на уровне 73–76. Инвесторы предпочитают снизить рисковые позиции перед длинными выходными, но позитивным настроениям способствует одобрение очередной вакцины – на этот раз компании AstraZeneca – для использования в Великобритании. Стоимость одной дозы вакцины AstraZeneca всего $4 по сравнению с $20 и $33 для вакцин от Pfizer и Moderna соответственно. К тому же обе палаты Конгресса США достигли компромисса по поводу нового пакета стимулирующих мер в объеме $900 млрд. В начале следующего года, 4 января, пройдет встреча ОПЕК+ для обсуждения оптимального уровня нефтяной добычи в феврале. Российская сторона высказывается за повышение добычи еще на 500 тыс. бар. в сутки. Нефтяные цены находятся ближе к верхней границе комфортного для российской экономики диапазона в $45-55 за баррель, а встречи ОПЕК+ будут проходить ежемесячно, чтобы оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию на рынке.

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Курс доллара к рублю будет торговаться в диапазоне 72–76 Риск длинных выходных сегодня немного скорректировал курс рубля: экспорт завершил продажи под налоговый период, а импорт старался закрыть все запланированное, что привело к некоторому смещению баланса в пользу покупателей валюты. В целом, на внешних рынках присутствует умеренный оптимизм, и основной риск для рубля — геополитический, пока его обострения также нет. Несмотря на рабочие дни на Мосбирже в период праздников, ликвидность традиционно будет низкой, а динамика курса не показательной. Можем предположить, что курс доллара к рублю будет торговаться в диапазоне 72-76 на следующей неделе.