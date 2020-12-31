Курс доллара. Прогноз на 4–11 января

Минувший год стал для российской валюты худшим с 2018 года. С первых дней января курс доллара на Московской бирже уверенно пошел вверх и к середине марта прибавил почти 20 руб, не дотянув до 82 руб./$ всего несколько копеек. Американская валюта стремительно росла во всем мире на фоне пандемии коронавируса. Против рубля играло падение цены на нефть к многолетним минимумам. По итогам декабря курс стабилизировался на уровне 74,5 руб./$, прибавив с начала года почти 12,5 руб., или 20%. В последние месяцы поддержку рублю оказали снижение геополитических рисков, восстановление цены на нефть, а также общий рост спроса на риск.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|73.50-75.50
|МТС-банк
|72.00-76.00
|«БКС Мир инвестиций»
|73.00-76.00
|ПСБ
|73.00-75.00
|Банк Зенит
|75.00-77.00
|Консенсус-прогноз *
|74.60
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Главный риск для рубля – возможное нагнетание геополитического фона в период затяжных выходных в РФ
Глобальная слабость доллара играет на руку рублю. Скопление позитивных новостей в конце 2020 года – новый пакет стимулов и договоренности ЕС и Великобритании приводят к увеличению спроса на рискованные активы и валюты. Эти события могут не продолжить благоприятно влиять на настроения инвесторов в начале 2021 года. За последние годы волатильность рубля в ходе торговых сессий в течение новогодних каникул была велика, поскольку активность на рынке сезонно снижается. Сейчас главный риск для рубля – возможное нагнетание геополитического фона в период затяжных выходных в РФ. Введение санкций по российскому внутреннему долгу, опасения по которым высказал Минфин РФ, пока менее вероятны, но любые напоминания о такой возможности с легкостью опустят рубль до 75-77 руб./$ на «тонком» рынке.
Богдан Зварич, главный аналитик
Поддержку рынкам будут оказывать принятие нового пакета помощи американской экономике и начало вакцинации в различных странах
В начале января ожидаем стабильную ситуацию со спросом на рисковые активы. Поддержку рынкам будут оказывать принятие нового пакета помощи американской экономике и начало вакцинации в различных странах. Это может поспособствовать стабилизации рынка энергоносителей выше $50 по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, а также некоторому укреплению валют развивающихся стран. На таком фоне ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 73-75 руб./$ в первой декаде января.
Виталий Громадин, старший аналитик
Инвесторы предпочитают снизить рисковые позиции перед длинными выходными
Прогнозный диапазон для курса доллар/рубль сохраняется на уровне 73–76. Инвесторы предпочитают снизить рисковые позиции перед длинными выходными, но позитивным настроениям способствует одобрение очередной вакцины – на этот раз компании AstraZeneca – для использования в Великобритании. Стоимость одной дозы вакцины AstraZeneca всего $4 по сравнению с $20 и $33 для вакцин от Pfizer и Moderna соответственно. К тому же обе палаты Конгресса США достигли компромисса по поводу нового пакета стимулирующих мер в объеме $900 млрд. В начале следующего года, 4 января, пройдет встреча ОПЕК+ для обсуждения оптимального уровня нефтяной добычи в феврале. Российская сторона высказывается за повышение добычи еще на 500 тыс. бар. в сутки. Нефтяные цены находятся ближе к верхней границе комфортного для российской экономики диапазона в $45-55 за баррель, а встречи ОПЕК+ будут проходить ежемесячно, чтобы оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию на рынке.
Олег Кочетков, начальник управления валютных операций
Курс доллара к рублю будет торговаться в диапазоне 72–76
Риск длинных выходных сегодня немного скорректировал курс рубля: экспорт завершил продажи под налоговый период, а импорт старался закрыть все запланированное, что привело к некоторому смещению баланса в пользу покупателей валюты. В целом, на внешних рынках присутствует умеренный оптимизм, и основной риск для рубля — геополитический, пока его обострения также нет. Несмотря на рабочие дни на Мосбирже в период праздников, ликвидность традиционно будет низкой, а динамика курса не показательной. Можем предположить, что курс доллара к рублю будет торговаться в диапазоне 72-76 на следующей неделе.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
Многие аналитики считают вероятным дальнейшее снижение курса доллара против других валют
Ожидается, что в 2021 году российский рубль частично отыграет потери, но все равно будет далек от уровня, наблюдавшегося в начале 2020 года до объявления пандемии коронавируса. Волатильность на российском рынке может усилиться в ближайшие дни из-за очень низких объемом торгов перед длинными новогодними праздниками в России. Мосбиржа будет закрыта с 31 декабря 2020 года по 3 января 2021 года, однако многие трейдеры не будут работать вплоть до 11 января 2021 года. Новости о ситуации с коронавирусом, особенно с распространением его нового штамма, будут влиять на восприятие риска инвесторами. Многие аналитики считают вероятным дальнейшее снижение курса доллара против других валют в следующем году, поскольку ожидается, что президентство Байдена приведет к расширению экономических стимулов.